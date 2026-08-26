Monaco toujours diminué pour affronter Górnik Zabrze

Une fois n’est pas coutume, Monaco sera décimé pour affronter le Górnik Zabrze et tenter de se qualifier pour la phase finale de la Ligue Europa Conférence. Comme attendu et confirmé par L’Équipe , le groupe monégasque sera dépourvu d’un Folarin Balogun annoncé sur le départ, d’un Ansu Fati toujours blessé, et de sa recrue phare de ce mercato estival : Matthis Abline, lui aussi à l’infirmerie.

Vers un duel Biereth-Brunner ?

Si lors du match aller, mardi dernier, Mika Biereth et Paris Brunner avaient étés associés sur le front de l’attaque par Filipe Luis, le coach brésilien a tenté une autre configuration contre Le Havre ce week-end, en titularisant uniquement Brunner. Une incertitude subsiste donc sur les choix de l’entraîneur. Il devra surtout veiller à bien organiser ses lignes défensives, alors que Monaco partira avec un but d’avance sur le club polonais pour ce match retour.…

ABS pour SOFOOT.com