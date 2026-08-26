Les supporters de Marseille interdits de déplacement à Louis-II

Nouvelle saison, même problèmes. Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit l’Olympique de Marseille dimanche soir . Pour un grand choc comme celui-là, on pourrait s’attendre à une belle ambiance en tribune et du répondant entre supporters monégasques et olympiens. Or, le gouvernement de la Principauté de Monaco (pour changer des préfets français) en a décidé autrement en s’opposant à la venue de fans marseillais d’après L’Équipe .

La peur de débordements plus qu’autre chose ?

Le stade Louis-II étant partiellement en travaux pour rénovations, il sera compliqué de se trouver une place dans une autre tribune pour Marseillaises et Marseillais. De plus, la billetterie n’est pas ouverte au grand public . Seuls les abonnés et les acheteurs de place(s) au cours des trois dernières saisons y ont accès.…

AC pour SOFOOT.com