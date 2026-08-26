Chelsea renvoie Disasi en prêt

Le but de Disasi ? Faire un club de chaque quartier de Londres. Le défenseur central de Chelsea, Axel Disasi, est envoyé en prêt à Crystal Palace pour la saison 2026-2027. « C’est le bon club pour moi afin de continuer ma carrière » , a déclaré le principal intéressé.

De bonne augure pour le joueur

Intéressant lors de son prêt de six mois la saison dernière à West Ham, le joueur de 28 ans a réussi à relancer une carrière alors au point mort. Arrivé à l’été 2023 chez les Blues , le vice champion du monde 2022 n’a jamais convaincu dans l’ouest de la capitale .…

AC pour SOFOOT.com