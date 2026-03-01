Nouveau coup dur pour l'effectif de l'OL

Le FC Infirmerie continue de se remplir. Alors que l’Olympique lyonnais devait déjà se passer d’Afonso Moreira, de Malick Fofana, d’Orel Mangala et de Pavel Šulc touché à la cuisse face à Strasbourg dimanche dernier, Ruben Kluivert est venu s’ajouter à la liste des absents pour le déplacement à Marseille.

🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Marseille, ce dimanche à 20h45 👊🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/M5xwTDXdJk…

LB pour SOFOOT.com