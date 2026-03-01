 Aller au contenu principal
Nouveau coup dur pour l'effectif de l'OL
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 13:36

Le FC Infirmerie continue de se remplir. Alors que l’Olympique lyonnais devait déjà se passer d’Afonso Moreira, de Malick Fofana, d’Orel Mangala et de Pavel Šulc touché à la cuisse face à Strasbourg dimanche dernier, Ruben Kluivert est venu s’ajouter à la liste des absents pour le déplacement à Marseille.

🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Marseille, ce dimanche à 20h45 👊🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/M5xwTDXdJk…

LB pour SOFOOT.com

