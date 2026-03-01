Nouveau coup dur pour l'effectif de l'OL
Le FC Infirmerie continue de se remplir. Alors que l’Olympique lyonnais devait déjà se passer d’Afonso Moreira, de Malick Fofana, d’Orel Mangala et de Pavel Šulc touché à la cuisse face à Strasbourg dimanche dernier, Ruben Kluivert est venu s’ajouter à la liste des absents pour le déplacement à Marseille.
🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Marseille, ce dimanche à 20h45 👊🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/M5xwTDXdJk…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer