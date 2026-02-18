Nouveau contrat télé record pour la Premier League

Un boom sans fin ? Si les revenus télévisés de la Premier League ont récemment stagné sur le marché domestique, le championnat anglais vient toutefois de réussir un nouveau coup. Le nouveau contrat TV pour l’Amérique du Sud et les Caraïbes promet des recettes record .

Comme le rapporte le Guardian , la Premier League et la chaîne états-unienne ESPN se sont entendues sur une prolongation de leur partenariat jusqu’en 2031 . Ce nouvel accord devrait générer une hausse de revenus d’environ 25 % pour la ligue anglaise . Une augmentation particulièrement importante, alors que ces dernières années, aucun gain significatif n’avait été enregistré sur le marché britannique.…

JE pour SOFOOT.com