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Nouveau boulot pour Jérémy Mathieu
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 23:48
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Nouveau boulot pour Jérémy Mathieu

Nouveau boulot pour Jérémy Mathieu

Après les Martine, les Mathieu.

Ayant pris sa retraite professionnel il y a six ans déjà, Jérémy Mathieu cherche toujours plein d’opportunités de pimenter sa vie. Au micro d’ICI , l’ancien international (5 sélections) s’est confié sur le spleen que l’on peut avoir quand on raccroche les crampons : « c’est très très dur l’après carrière. Steve Mandanda l’a très bien dit : on ne s’en rend pas compte, mais on a comme une petite dépression ».

MP pour SOFOOT.com

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