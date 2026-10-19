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Bruges-Lens classé à risque à cause d'une amitié avec le LOSC
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 11:31

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Bruges-Lens classé à risque à cause d'une amitié avec le LOSC

Bruges-Lens classé à risque à cause d'une amitié avec le LOSC

Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Mercredi, Lens va parcourir un peu plus de 100 kilomètres et passer la frontière pour aller jouer chez les voisins belges du Club Bruges. Mais ce n’est pas un derby amical qui devrait attendre 1 470 supporters du RCL. Et tout ça à cause des rivalités avec Lille. Le Nord est petit.

Des précédents qui inquiètent

En effet, les North Fanatics, ultras belges, et les Dogues Virage Est sont très copains. Ils ont même fêté leurs dix ans d’amitié la semaine dernière contre Le Havre, dans un match où les Lensois en ont pris pour leur grade, comme le rappelle L’Équipe . Ce à quoi les Artésiens ont répondu en écrivant « Bruges » à l’envers sur leur tifo contre le Sporting.…

LP pour SOFOOT.com

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