« Nous avons besoin de vendre deux voire trois joueurs » annonce Paulo Fonseca

Le théorème des Olympiques prêt à se renverser ? Après son élimination précoce en barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe et à seulement quelques jours de la fin du mercato, les dirigeants lyonnais et Paulo Fonseca vont devoir laisser filer des joueurs ailleurs .

L’OL privé de 23 millions d’euros

Privés de C1 et des revenus économiques qui vont avec, le tacticien lyonnais avait déjà annoncé la couleur au Groupama Stadium mercredi : « Pour le club, la Ligue des champions était très importante pour avoir la possibilité de continuer avec les mêmes joueurs. Peut-être que maintenant on a besoin de vendre. C’est la réalité ». Trois jours plus tard donc le discours n’a pas changé en conférence de presse du côté de Fonseca : « Nous avons besoin de vendre deux voire trois joueurs. Mais le plus important c’est que nous travaillons pour remplacer les joueurs qui quitteraient le club. » …

LB pour SOFOOT.com