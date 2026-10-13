Nouhoum Kamissoko est-il le nouveau John Obi Mikel ?

Une ambitieuse comparaison. Nouhoum Kamissoko était titulaire dimanche dernier face à Troyes (0-2) dans un entrejeu de l’OM notamment privé de Pierre-Emile Højbjerg. Le jeune milieu de terrain malien de 21 ans a rendu la confiance accordée par son entraîneur Bruno Genesio en fournissant une prestation aboutie.

Avant de débarquer dans le groupe pro, le jeune Kamissoko a eu la chance de côtoyer la légende Jean-Pierre Papin , entraîneur de la réserve du club phocéen de 2023 à 2025 et l’ancien attaquant de l’AC Milan s’est montré dithyrambique à l’égard de son ancien joueur dans les colonnes de La Provence : « Il me faisait penser à John Obi Mikel dans l’allure, avec les mêmes caractéristiques et qualités. Il est à l’aise techniquement car il joue simple. Il va récupérer, transmettre, et ça, ce n’est pas donné à tout le monde » . …

MB pour SOFOOT.com