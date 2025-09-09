Nottingham se débarrasse de son héros Nuno Espiríto Santo
Il n’y a pas d’heure pour se faire virer.
Nottingham Forest a annoncé cette nuit, peu après minuit à l’heure anglaise, le licenciement de son coach Nuno Espiríto Santo . Un départ sur fond de tensions avec le bouillant propriétaire du club, Evangelos Marinakis . L’entraîneur avait publiquement regretté un manque d’unité au sein du club au mois d’août.…
QB pour SOFOOT.com
