Nottingham se débarrasse de son héros Nuno Espiríto Santo
information fournie par So Foot 09/09/2025 à 09:16

Nottingham se débarrasse de son héros Nuno Espiríto Santo

Nottingham se débarrasse de son héros Nuno Espiríto Santo

Il n’y a pas d’heure pour se faire virer.

Nottingham Forest a annoncé cette nuit, peu après minuit à l’heure anglaise, le licenciement de son coach Nuno Espiríto Santo . Un départ sur fond de tensions avec le bouillant propriétaire du club, Evangelos Marinakis . L’entraîneur avait publiquement regretté un manque d’unité au sein du club au mois d’août.…

QB pour SOFOOT.com

Sport
