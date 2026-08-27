 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nottingham Forest lâche 60 millions d’euros pour un flop de Chelsea
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 12:54
Ajouter Boursorama à vos sources

Nottingham Forest lâche 60 millions d’euros pour un flop de Chelsea

Nottingham Forest lâche 60 millions d’euros pour un flop de Chelsea

On est en pleine saison d’accouplement des pigeons. La preuve : Nottingham Forest a décidé de débourser près de 60 millions d’euros, bonus compris, pour récupérer Liam Delap à Chelsea. L’attaquant anglais de 23 ans s’est engagé pour cinq saisons avec les Reds , qui en font tout simplement la recrue la plus chère de leur histoire. Delap, lui, quitte déjà Londres seulement un an après son arrivée chez les Blues .

Embed t.co…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bien avant de jouer la Ligue des champions, ce coach participait à Qui veut gagner des millions
    Bien avant de jouer la Ligue des champions, ce coach participait à Qui veut gagner des millions
    information fournie par So Foot 27.08.2026 12:46 

    Des millions, c’est le Sabah FC qui va s’en mettre plein les poches. Après sa qualification en Ligue des champions, la première de sa toute petite histoire qui a commencé en 2017, le club azerbaïdjanais va empocher au moins 27 millions d’euros, entre les primes ... Lire la suite

  • Guendouzi, l'agitateur qui a fait dégoupiller l'OL
    Guendouzi, l'agitateur qui a fait dégoupiller l'OL
    information fournie par So Foot 27.08.2026 12:28 

    C'était la Saint Mattéo mercredi soir au Groupama Stadium. Chahuté par le public, Guendouzi a enflammé le barrage retour entre l'OL et Fenerbahçe avec ses provocations. En vrai, peut-on vraiment lui jeter la pierre ? Les Lyonnais feront des cauchemars de sa tignasse ... Lire la suite

  • Les salariés du PSG vont toucher un beau billet pour la victoire en Ligue des champions
    Les salariés du PSG vont toucher un beau billet pour la victoire en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 27.08.2026 12:27 

    La bonne humeur ne peut que régner à Paris. Suite à l’excellente saison 2025-2026 du Paris Saint-Germain sur le plan footballistique, les salariés du club vont percevoir une prime d’après les informations de L’Équipe. À hauteur de 4 772,24 euros brut pour tous ... Lire la suite

  • Ahmed Touba découvrira enfin la Ligue 1
    Ahmed Touba découvrira enfin la Ligue 1
    information fournie par So Foot 27.08.2026 12:11 

    Jamais six sans sept. Après la Belgique, la Bulgarie, les Pays-Bas, la Turquie, l’Italie et la Grèce, Ahmed Touba va ajouter la France à son passeport de footballeur. Le Havre a officialisé ce jeudi l’arrivée en prêt du défenseur central de 28 ans en provenance ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank