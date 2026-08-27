Nottingham Forest lâche 60 millions d’euros pour un flop de Chelsea
On est en pleine saison d’accouplement des pigeons. La preuve : Nottingham Forest a décidé de débourser près de 60 millions d’euros, bonus compris, pour récupérer Liam Delap à Chelsea. L’attaquant anglais de 23 ans s’est engagé pour cinq saisons avec les Reds , qui en font tout simplement la recrue la plus chère de leur histoire. Delap, lui, quitte déjà Londres seulement un an après son arrivée chez les Blues .
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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