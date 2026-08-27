Le Barça s'offre un nouveau gardien
Le cauchemar de Neymar arrive au Barça. Dominik Livaković signe officiellement au FC Barcelone jusqu’en 2030 contre 2 millions d’euros et 500 000 de bonus , rapporte Marca . Le gardien de 31 ans, qui appartenait à Fenerbahçe, a passé la saison dernière en prêt entre Girona (aucun match) et le Dinamo Zagreb (17 rencontres), son club où il a passé la majeure partie de sa carrière (2015-2023), avant son départ en Turquie.
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