L’Atlético ferme définitivement la porte au Barça pour Julián Álvarez

Circulez, il n’y a rien à négocier. Le conseil d’administration de l’Atlético de Madrid a apporté ce jeudi, à l’unanimité, son « soutien absolu » à la décision du club de ne pas discuter d’un transfert de Julián Álvarez avec le FC Barcelone.

Dans un communiqué, les Colchoneros assurent être ouverts aux négociations sur le marché, mais seulement lorsqu’elles sont menées de manière « éthique, professionnelle et respectueuse ». Trois qualités qui ont visiblement manqué au Barça selon eux.…

MJ pour SOFOOT.com