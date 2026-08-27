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Ander Herrera joue pour zéro euro
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 14:26
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Ander Herrera joue pour zéro euro

Ander Herrera joue pour zéro euro

Home sweet home . Ander Herrera a retrouvé Saragosse cet été, quinze ans après avoir quitté le club. Après une pige compliquée à Boca Juniors, le Basque avait à cœur de retrouver son premier club , même s’il évolue aujourd’hui en troisième division . Tellement qu’il joue gratuitement, puisque son salaire est intégralement reversé à la fondation du club.

« Je n’ai pas besoin de contrat. Ma carrière est réussie. J’ai bien géré mon argent, je peux m’offrir ce cadeau , confie-t-il à la BBC. Je voulais aider mon club, mon équipe, ma ville. Je suis fier d’être ici, simplement pour apporter mon aide. Je ne pense ni à l’argent ni aux contrats . Je considère que c’est un privilège de pouvoir faire cela. »

QB pour SOFOOT.com

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