Ander Herrera joue pour zéro euro

Home sweet home . Ander Herrera a retrouvé Saragosse cet été, quinze ans après avoir quitté le club. Après une pige compliquée à Boca Juniors, le Basque avait à cœur de retrouver son premier club , même s’il évolue aujourd’hui en troisième division . Tellement qu’il joue gratuitement, puisque son salaire est intégralement reversé à la fondation du club.

« Je n’ai pas besoin de contrat. Ma carrière est réussie. J’ai bien géré mon argent, je peux m’offrir ce cadeau , confie-t-il à la BBC. Je voulais aider mon club, mon équipe, ma ville. Je suis fier d’être ici, simplement pour apporter mon aide. Je ne pense ni à l’argent ni aux contrats . Je considère que c’est un privilège de pouvoir faire cela. » …

QB pour SOFOOT.com