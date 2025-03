Notre Hall of Fame de l’équipe de France

Lancé en grande pompe dimanche, le Hall of Fame de l’équipe de France a été critiqué pour être réservé uniquement aux joueurs ayant plus de 100 sélections. Si cette hérésie est en passe d’être rectifiée, voici nos propositions de critères pour cette lubie américanisée.

Sorti du chapeau par la Fédération française de football dimanche dernier avant le quart de finale retour de la Ligue des nations France-Croatie (2-0, 5-4 TAB), le Hall of Fame de l’équipe de France a fait naître, outre son côté très NBA, de nombreux débats depuis. Si, globalement, l’idée est appréciée, voire saluée, l’unique critère des 100 capes minimum a fait grincer des dents. La Fédé va donc revoir sa copie pour intégrer d’autres gros noms aux côtés de Hugo Lloris, Lilian Thuram, Olivier Giroud, Marcel Desailly, Zinédine Zidane, Patrick Vieira et Didier Deschamps. Mais vu que l’on est sympa, voici nos propositions de critères.

→ Pour un but qui en vaut 1000

Tout le monde ne peut pas se targuer d’avoir claqué 57, 51 ou encore 31 pions comme Olivier Giroud, Thierry Henry et Zinédine Zidane. Mais d’autres joueurs qui ont porté la tunique tricolore ont marqué des buts déterminants dans l’histoire de l’équipe de France. C’est le cas de David Trezeguet , dont le compteur des sélections ne dépasse pas les 71. Remplaçant jusqu’à la 76 e minute, il inscrit le but en or en finale de l’Euro 2000 en transperçant les cages de Francesco Toldo d’une sublime reprise à 103 e minute, permettant aux Bleus de devenir la première nation couronnée championne d’Europe deux ans après avoir été sacrée championne du monde. Dans la même veine, celui de Laurent Blanc face au Paraguay lors de la prolongation du 8 e de finale de la Coupe du monde 1998 a d’une certaine manière changé le destin de la nation. À l’instar de la reprise folle de Benjamin Pavard face à l’Argentine en 2018, la réalisation du défenseur central, sur une remise de… Trezeguet, pour s’extirper du piège tendu par cette nation surprise du Mondial, est un vrai tournant dans le tournoi. Trois autres dernières mentions honorables, l’immense Alain Giresse pour son but face à l’Allemagne en 1982, celui de Lucien Laurent , connu pour être l’auteur de la première réalisation de l’histoire de la CDM en 1930, lors d’une rencontre face au Mexique. Enfin, Just Fontaine (21 capes) et

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com