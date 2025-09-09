Notre gouvernement pour relever la France (avec Giroud à Matignon)

François Bayrou s'est pris un mur lundi à l'Assemblée nationale et la France se retrouve désormais sans gouvernement. Les personnes qualifiées semblent se faire rares dans le milieu politique mais heureusement, le football a de quoi sauver la nation, une fois encore.

Olivier Giroud, Premier ministre

Là où François Bayrou s’est lamentablement vautré, Olivier Giroud saura redonner son honneur à Matignon. L’attaquant lillois sait gérer les médias à la perfection, il n’insultera personne et il n’a pas de bureau « qui tombe en ruines » à rénover avec l’argent du contribuable. Mais surtout, il saura rassembler. Déjà séduite par son pied préféré, la gauche soulignera qu’il a fait la couverture de Têtu et son engagement pour les autres, notamment en tant qu’ambassadeur du Monaco Collectif Humanitaire. La droite verra en lui un bon chrétien, « armé du bouclier de la foi » , qui a pleinement contribué au réarmement démographique avec ses quatre enfants. Le candidat parfait pour éviter une censure de l’Assemblée nationale.

Thierry Henry, ministre de l’Intérieur

Octobre 2007, Îles Féroé. Thierry Henry plante son 41 e but avec l’équipe de France et égale le record de Michel Platini. De l’intérieur du pied, évidemment : « C’est quelque chose que j’aime beaucoup faire. J’ai travaillé pour pouvoir mettre des buts comme ceux-là. Franck (Ribéry) me donne le ballon, je fais semblant de partir en profondeur, je me remets sur le pied droit et j’enroule. Le ballon tape la fesse d’un défenseur et rentre. » On évitera les histoires de fesses mais sinon, c’est un perfect .…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com