Notre confère Christophe Gleizes est isolé mais combatif

Condamné à 7 ans de prison le 30 juin dernier par le tribunal de Tizi Ouzou pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national » , notre confrère Christophe Gleizes attend toujours son procès en appel, lequel devrait se dérouler au mois d’octobre.

Il y a deux semaines, le 11 août, sa mère Sylvie Godard et son beau-père Francis Godard ont pu se rendre pour la première fois à la prison de Tizi Ouzou , où Christophe est incarcéré. « On a pu le voir une première fois dans un parloir d’une demi-heure. On est dans une salle avec des vitres (et) on a un combiné téléphonique pour parler, chacun de notre côté, raconte Sylvie à l’AFP. Le premier choc, c’est l’apparence physique, je ne l’avais jamais vu le crâne rasé . Mais il allait bien, il était en bonne condition physique, il faisait énormément de sport pour se vider la tête. » …

JD pour SOFOOT.com