Notez bien ces noms : ils seront les héros des barrages européens

David Balavoine passera son chemin. Ce jeudi soir, sur huit pelouses à travers l'Europe, les représentants de seize nations auront l'occasion d'endosser le costume du héros. Le temps d'une soirée, ils pourront inscrire leurs noms dans l'histoire de leur sélection, en quête d'un des quatre derniers billets européens pour le Mondial 2026.

(Voie A) Italie – Irlande du nord

Pio Esposito

Vingt ans, 1,89 mètre de muscles, un rôle de plus en plus imposant avec l’Inter Milan, et si c’était lui qui éviterait aux Azzurri une énième catastrophe ? Pio Esposito fait partie de la pointe de l’attaque de Gennaro Gattuso pour affronter l’Irlande du Nord. Le très jeune bambino impose sa patte à l’Inter ces derniers mois ; depuis la blessure de Martinez, il grappille minutes par minute. En sélection, le jeune a planté trois pions en cinq sélections. Emmener son peuple au Mondial lui permettrait certainement de faire taire les nombreuses critiques des Juventini et des Milanisti. Alors oui, le moment est crucial, mais l’histoire serait si belle.

Jamie Donley

L’Irlande du Nord n’a battu l’Italie qu’une seule fois, en 11 rencontres, lors des qualifications pour la Coupe du monde 1958. Mais les dix autres fois, avait-elle Jamie Donley dans son effectif ? Le tout jeune attaquant, qui a fait ses débuts à Tottenham, évolue actuellement en deuxième division anglaise, à Oxford United. Et bonne nouvelle pour les deux millions d’habitants : le jeune Donley a offert la victoire à son club dans le temps additionnel, il y a quelques jours. Simple échauffement ou prémonition ?…

Par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com