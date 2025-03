Nos idées de stade pour l'équipe de France après le stade de France

À moins de cinq mois de l'échéance du contrat de concession du Stade de France, l'équipe de France pourrait disputer face à la Croatie son dernier match à Saint-Denis avant de longs mois. L'État est en négociations avec le groupe GL Events, mais aucune décision n'a été prise. Alors en attendant, voici neuf idées de stade pour les Bleus.

→ Récupérer le Parc des Princes

En région parisienne, c’est bien connu, il y a des immeubles partout et les stades manquent ou sont trop petits, quand on s’appelle le PSG. C’est Nasser qui l’a dit. « Il faut ouvrir toutes les possibilités pour un stade en Île-de-France », a dit Valérie Pécresse à ce sujet. Depuis, le Paris Saint-Germain est annoncé au gré du vent dans l’Essonne, les Yvelines ou dans n’importe quel terrain vague utilisé par des artisans du BTP d’Île-de-France pour poser des baignoires. Ne reste plus qu’aux Bleus de retrouver le stade du XVI e arrondissement. Il n’y a pas de meilleur moyen que celui-ci pour reconnecter avec la grande histoire de l’équipe de France. C’est au Parc que la France a déjà marqué six buts, ce qu’elle n’a jamais réussi à faire au SDF. Le Luxembourg en 1985 et l’Australie en 2013 peuvent en témoigner. L’Ukraine, défaite 7-1 en 2020, s’en souvient. Un joli jeu de chaises musicales digne d’une belle carrière politique.

J'étais favorable à ce que le @PSG_inside reste au Parc des Princes. Je prends acte aujourd'hui de la rupture du dialogue avec la mairie de Paris.

