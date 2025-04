information fournie par So Foot • 04/04/2025 à 17:28

Nos 70 moments forts de la Ligue des champions

70 ans, ça se fête. Et si les clubs français sont repartis bredouille 69 fois, la compétition n'en a pas moins laissé de souvenirs marquants. On en a logiquement compilé 70.

1956 : La Coupe tend les bras au Stade de Reims… Jusqu’à la 67 e minute et le moment où Di Stéfano et sa bande vont faire de l’Europe la chose du Real Madrid. On est passé à ça de voir 15 trophées aux grandes oreilles dans une vitrine de la Marne.

1958 : La catastrophe aérienne de Munich qui décime l’équipe de Manchester United des Busby Babes . Survivants de la catastrophe, Bobby Charlton et Matt Busby gagneront dix ans plus tard la C1.…

