Nordi Mukiele sort sur blessure lors de Sunderland-Fulham

Potentielle mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps et son staff. Pilier de la bonne saison réalisée par le promu Sunderland sauce Régis Le Bris, Nordi Mukiele est sorti sur blessure, en larmes, au bout de dix minutes de jeu seulement face à Fulham. Preuve de sa montée en puissance, Mukiele n’avait plus autant joué en championnat depuis la saison 2017/2018 (33 matchs) avec Montpellier.

La blessure est encore inconnue pour l’international français (1 sélection) et ancien joueur du PSG, qui postule forcément à une place pour être testé dans les prochains mois par le staff technique des Bleus en vue du Mondial 2026.…

AC pour SOFOOT.com