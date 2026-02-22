Liverpool s'en sort miraculeusement grâce à Alexis Mac Allister, Fulham renoue avec la victoire, Woverhampton ne s'en sort pas

Le tournant de la saison ? Opposé à Nottingham Forest, en difficulté en championnat ces dernières semaine, Liverpool est parvenu à revenir à hauteur des places européennes en arrachant la victoire au bout du suspense. Les Reds peuvent largement remercier Alisson qui leur a permis de rester à flot. Le portier brésilien a été particulièrement sollicité en première période d’abord par Callum Hudson-Odoi (3 e ), puis Omari Hutchinson (22 e ). Dominés dans tous les secteurs du jeu, les protégés d’Arne Slot n’ont pas cadré la moindre frappe lors des 45 premières minutes et n’ont tenté leur chance qu’à deux reprises. Malgré une rencontre loin des standards attendus du côté de Liverpool, Alexis MacAllister pensait avoir inscrit le but décisif en toute fin de rencontre en contrant miraculeusement le dégagement du défenseur des Tricky Trees. Mais la réalisation de l’Argentin a finalement été invalidée par la VAR qui a estimé (à juste titre) qu’il avait contré le ballon du bras (90 e +2). Un mal pour un bien finalement puisque le champion du monde 2022 a fini par inscrire le but de la délivrance pour Liverpool au bout du temps additionnel grâce à une superbe reprise qui est venue se loger dans la lucarne de Stefan Ortega (1-0; 90e+7), pas de climatisation finalement installée par la VAR malgré la position litigieuse d’Hugo Ekitiké qui a été vérifiée. Les Reds se sont donc imposés sur le plus petit des scores (1-0) et profite donc du nul concédé par Chelsea face à Burnely samedi (1-1).

Jiménez en héros, pas de miracle pour Wolverhampton

C’est bien cette rencontre entre Sunderland et Fulham qui a été la plus animée. Si la première période a plutôt été marquée par les blessures, notamment celle de Nordi Mukiele, que par les actions mémorables c’est surtout lors du second acte que les évènements se sont accélérés. Alors que les Cottagers restaient sur trois défaites consécutives, Raúl Jiménez est venu remettre les siens sur le droit chemin. Pourtant les Black Cats auraient pu et même du ouvrir le score grâce à Romaine Mundle mais l’Anglais pourtant parfaitement placé a envoyé sa tentative hors des limites du terrain (52 e ). Moins de deux minutes plus tard, Alex Iwobi a parfaitement ajusté son corner pour la tête de Jiménez qui lui n’a pas manqué d’adresse (0-1, 54 e ) . Une dizaine de minutes fatidiques aux protégés de Régis Le Bris qui ont concédé un penalty quatre minutes seulemen

LB pour SOFOOT.com