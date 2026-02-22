Rennes fête la première de Franck Haise en s'amusant à Auxerre

Auxerre 0-3 Rennes

Buts : Camara (20 e , 45e) et Lepaul (22 e ) pour le SRFC

Les premières ne se ressemblent pas toutes. Celle de Habib Beye avec l’OM s’était mal passée plus tôt dans le week-end à Brest, Franck Haise ne dira pas la même chose pour la sienne avec le Stade rennais, qui a plié son affaire avant la pause à Auxerre (0-3) pour rester dans les places européennes. C’était le Nouvel an chinois, ce dimanche après-midi à l’Abbé-Deschamps, jusqu’au flocage des maillots auxerrois et avec des animations en costumes et en musiques autour du stade et devant le centre d’entraînement James Zhou, le nom du patron du club. On ne sait pas ce qu’en a pensé Guy Roux, mais l’homme au bonnet bleu toujours vissé sur la tête n’avait pas la mine joyeuse sur son siège. L’entraîneur emblématique de l’AJA sait l’importance des tournants dans une rencontre et il a peut-être senti que la journée pouvait mal tourner pour son club de cœur, pourtant sur une dynamique positive avant la rencontre (deux nuls et une victoire).…

