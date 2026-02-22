L’Atalanta croque le Napoli
Atalanta 2-1 Naples
Buts : Pašalić (61 e ), Samardžić (81 e ) pour la Dea // Beukema (18 e ) pour les Partenopei
Les travaux de Raffaele Palladino sont colossaux. Dans un choc de tout premier ordre, l’Atalanta garde un espoir d’Europe en fin de saison en infligeant une sixième défaite cette saison au Napoli d’Antonio Conte (2-1). …
