Nordi Mukiele s’envole pour l’Angleterre
Libéré, délivré ?
De retour au PSG après un prêt à Leverkusen la saison dernière, Nordi Mukiele savait que Luis Enrique ne comptait pas sur lui. Placé dans le loft, le défenseur a trouvé une porte de sortie, en s’engageant avec Sunderland . Son total restera donc bloqué à 45 matchs joués dans la capitale. Auteur d’un mercato ambitieux, le promu anglais s’attache les services de Mukiele pour quatre saisons contre un chèque estimé à douze millions d’euros .…
TB pour SOFOOT.com
