Noni Madueke succède à Paul Gascoigne avec une stat folle !

Une stat qui a toute sa place sur The Useless Web .

Noni Madueke a activement participé au succès fleuve de l’Angleterre en Serbie ce mardi soir (0-5), en inscrivant le deuxième but des Three Lions, son tout premier en sélection. Mais celui qui est récemment passé de Chelsea à Arsenal ne se doutait sûrement pas du type d’actualité qui allait émerger à son égard sur les réseaux sociaux. Habitué à nous balancer des chiffres ultra pointus, Opta a fait preuve d’un peu d’humour en envoyant une stat improbable.…

TJ pour SOFOOT.com