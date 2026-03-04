 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Non, Richarlison ne boycottera pas la Coupe du monde
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 14:43

Non, Richarlison ne boycottera pas la Coupe du monde

Non, Richarlison ne boycottera pas la Coupe du monde

Le R9 sera au Mondial. Richarlison, l’attaquant brésilien de Tottenham, dément tout projet de boycott de la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, si le conflit entamé au Moyen-Orient suite aux frappes américaines et israéliennes sur l’Iran venait à perdurer. Une publication apparue ce samedi sur des réseaux sociaux à son nom indiquait pourtant que c’était ses intentions en cas de convocation : « Je ne jouerai pas la Coupe du monde tant que le conflit ne sera pas terminé ».

Le numéro 9 des Spurs a mis fin à la rumeur sur son compte X , ce mardi. « Pour être clair, car les fausses informations sont allées trop loin : je n’ai jamais fait cette déclaration. Bien que je sois contre toute forme de guerre et de conflit, je n’ai jamais dit que je ne jouerais pas pour l’équipe nationale brésilienne lors de la Coupe du monde » , peste le faux-blond. « J’espère que tous ceux qui ont relayé ce mensonge le rétracteront et supprimeront leurs publications » , ajoute-t-il.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • André Villas-Boas veut porter plainte contre Luis Suárez
    André Villas-Boas veut porter plainte contre Luis Suárez
    information fournie par So Foot 04.03.2026 15:13 

    Et c’est pas fini. Moins d’un mois après la rencontre entre le FC Porto et le Sporting CP en championnat lors duquel les Dragões s’étaient distingués par leur vice, les deux clubs ne se sont pas gênés pour remettre plusieurs pièces dans la machine, mardi, lors ... Lire la suite

  • Le joueur préféré de Sydney Sweeney ne va pas vous surprendre
    Le joueur préféré de Sydney Sweeney ne va pas vous surprendre
    information fournie par So Foot 04.03.2026 15:11 

    Pulisic va être dégoûté. L’actrice américaine Sydney Sweeney, connue pour ses rôles dans Euphoria et The White Lotus mais aussi pour une pub de jeans qui est mal passée, a donné le nom de son joueur préféré. L’actrice n’hésite pas une seconde et donne le nom de ... Lire la suite

  • La blessure de Kylian Mbappé plus grave que prévu ?
    La blessure de Kylian Mbappé plus grave que prévu ?
    information fournie par So Foot 04.03.2026 14:54 

    Peur sur Madrid ? Alors que Kylian Mbappé est diminué depuis la mi-décembre en raison d’une entorse au genou gauche, son pépin pourrait s’avérer plus problématique que prévu . Selon la Cadena SER , le staff madrilène estime à environ trois semaines la durée de ... Lire la suite

  • Les illuminations d'un pont font polémique à Southampton
    Les illuminations d'un pont font polémique à Southampton
    information fournie par So Foot 04.03.2026 14:14 

    C’est bel et bien le pays du football, et pas des Lumières… Une polémique a éclaté dans la ville portuaire de Southampton. La raison ? Les illuminations du pont Itchen sont bleues, les couleurs du club de football voisin, le FC Portsmouth . Qui dit derby dit rivalité ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank