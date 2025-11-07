 Aller au contenu principal
Non, Manuel Pellegrini n’est pas le premier à proposer une « révolution »
information fournie par So Foot 07/11/2025 à 22:07

Non, Manuel Pellegrini n’est pas le premier à proposer une « révolution »

Non, Manuel Pellegrini n’est pas le premier à proposer une « révolution »

Après la victoire de son Betis contre Lyon en Ligue Europa, Manuel Pellegrini a profité de la conférence d’après-match pour proposer de révolutionner les lois du jeu en s’inspirant de la NBA. Le Chilien n’est ni le premier, ni probablement le dernier, à faire travailler son imagination. Petit florilège.

« Je pense que d’autres règles pourraient être modifiées pour améliorer le football, par exemple en empêchant le ballon de retourner dans sa propre moitié de terrain une fois la ligne médiane franchie. Cela rendrait le football plus dynamique. » Du Manuel Pellegrini dans le texte pour une suggestion qui s’inspire directement du « retour en zone », une règle en vigueur en NBA et effectivement censée favoriser le jeu offensif. « Des experts se penchent sur la question, mais je ne pense pas que cela changera fondamentalement le jeu , ajoute-t-il. Nous devons le rendre plus divertissant et dynamique et, pour cela, nous devons être plus proches du but adverse. » Pourtant, son Real Betis n’a pas eu besoin de règles adaptées pour battre l’Olympique lyonnais à la loyale (2-0). Comme quoi, on peut proposer un football séduisant sans forcément transformer les lois du jeu. Ce qui n’a pas empêché certains acteurs du ballon rond de sortir quelques énormités malgré tout.

→ Supprimer le hors-jeu, par Marco van Basten

En 2017, l’ex-international néerlandais est nommé responsable du développement technique de la FIFA. Pourquoi ? Comment ? Aujourd’hui encore, la réponse est floue. Surtout quand on relit cette proposition du Batave qui va à l’encontre de l’essence même de son sport de prédilection : supprimer la règle du hors-jeu. « Le football ressemble de plus en plus au handball, avec des équipes qui installent une muraille devant leur surface de réparation. Sans la règle du hors-jeu, il y aurait plus de possibilités pour les attaquants et plus de buts. Dans le hockey sur gazon, le hors-jeu a été aboli et ça n’a pas posé de problème. » Peut-être, sauf que le hockey sur gazon n’intéresse personne.…

JD pour SOFOOT.com

