Le stade de Chantilly-Rennes est connu
Osez Beauvais !
Qualifiée en 16es de finales de la Coupe de France aux dépens du FC Freyming le weekend dernier (0-3), l’US Chantilly (N2) a hérité d’un gros morceau au tour suivant, puisque c’est le Stade rennais qui se dressera sur leur route. Dans l’impossibilité de recevoir l’actuel sixième de Ligue 1 dans son enceinte habituelle , jugée trop petite, le petit club de l’Oise devait trancher entre deux options : le stade Walter-Luzi de Chambly ou le stade Pïerre-Brisson de Beauvais.…
FG pour SOFOOT.com
