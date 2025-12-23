 Aller au contenu principal
Le stade de Chantilly-Rennes est connu
23/12/2025 à 20:25

Osez Beauvais !

Qualifiée en 16es de finales de la Coupe de France aux dépens du FC Freyming le weekend dernier (0-3), l’US Chantilly (N2) a hérité d’un gros morceau au tour suivant, puisque c’est le Stade rennais qui se dressera sur leur route. Dans l’impossibilité de recevoir l’actuel sixième de Ligue 1 dans son enceinte habituelle , jugée trop petite, le petit club de l’Oise devait trancher entre deux options : le stade Walter-Luzi de Chambly ou le stade Pïerre-Brisson de Beauvais.…

FG pour SOFOOT.com

