Le Nigéria tient son rang face à la Tanzanie
So Foot•23/12/2025 à 20:44
Le Nigéria tient son rang face à la Tanzanie
Nigeria 2 – 1 Tanzanie
Buts : S.Ajayi (36
e
) & Lookman (52
e
) pour les Super Eagles // M’mombwa (50
e
) pour les Taifa Stars
Touché à l'arrière de la jambe lors du 32e de finale de Coupe de France face à Vendée-Fontenay le weekend dernier (4-0), Quentin Ndjantou est fixé sur sa durée d'indisponibilité : le jeune milieu de terrain ...
Lire la suite
Qualifiée en 16es de finales de la Coupe de France aux dépens du FC Freyming le weekend dernier (0-3), l'US Chantilly (N2) a hérité d'un gros morceau au tour suivant, puisque c'est le Stade rennais qui se dressera sur leur route.
Lire la suite
AFP Video•23.12.2025•19:57
Du haut de ses 15 ans, Skye Parker se voit déjà "devenir championne du monde de Formule 1." Hommes et femmes peuvent devenir pilotes de F1, mais cela fait des décennies qu'une femme n'a pas concouru au plus haut niveau de ce sport.
Lire la suite
