Six semaines d'absence pour ce joueur du PSG
En voilà un qui ne dévalera pas les pistes de ski cet hiver.
Touché à l’arrière de la jambe lors du 32e de finale de Coupe de France face à Vendée-Fontenay le weekend dernier (4-0), Quentin Ndjantou est fixé sur sa durée d’indisponibilité : le jeune milieu de terrain (18 ans) du PSG souffre d’une lésion de grade 3 aux ischio-jambiers , et devrait être absent des terrains de 6 à 8 semaines , selon les informations du Parisien.…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer