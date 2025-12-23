Six semaines d'absence pour ce joueur du PSG

En voilà un qui ne dévalera pas les pistes de ski cet hiver.

Touché à l’arrière de la jambe lors du 32e de finale de Coupe de France face à Vendée-Fontenay le weekend dernier (4-0), Quentin Ndjantou est fixé sur sa durée d’indisponibilité : le jeune milieu de terrain (18 ans) du PSG souffre d’une lésion de grade 3 aux ischio-jambiers , et devrait être absent des terrains de 6 à 8 semaines , selon les informations du Parisien.…

FG pour SOFOOT.com