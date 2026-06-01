 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Non, le PSG n'est toujours pas exempt de toute critique
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 12:12

Non, le PSG n'est toujours pas exempt de toute critique

Non, le PSG n'est toujours pas exempt de toute critique

Le back-to-back est sportivement impressionnant, l’équipe construite par Luis Enrique suscite légitimement l’admiration mais a-t-on encore le droit d’émettre des réserves à l’égard du Paris Saint-Germain ? Oui, c'est même un devoir.

Si le football est l’opium du peuple, encore faut-il que la marchandise soit de qualité. Le PSG a clairement distribué la meilleure came depuis deux ans. Tout le monde est contraint de s’incliner devant les prestations d’une équipe portée par un destin commun, une forme renouvelée de football total, sans pour autant étouffer le génie de ses héros, à commencer par Khvicha Kvaratskhelia. Le plaisir ressenti par ses supporters, comme le frisson qui a parcouru la capitale, sont parfaitement légitimes – certainement pas les violences, évidemment – mais le PSG n’est pas un club comme les autres. Et le fait que le onze de Luis Enrique soit entré dans la légende du football européen ne lui confère pas un totem d’immunité. Le PSG demeure un sujet de débat en raison de sa place dans le football français, européen, et plus largement dans le pays.

Le club du peuple, avec ses droits et ses devoirs

Depuis samedi soir, la deuxième étoile a d’ailleurs presque pris les allures d’une fête nationale, y compris dans la généralisation à l’ensemble du territoire des débordements observés dans de nombreuses villes (souvent par pur opportunisme). Cinquante ans après l’épopée des Verts, qui avait entraîné dans son enthousiasme tout l’Hexagone, le PSG est devenu une forme d’équipe de France bis en Ligue des champions, il est vrai aussi en raison des défaillances des autres représentants de la Ligue 1. Beaucoup dénoncent le clubisme, on peut toutefois continuer à penser que les triomphes de Munich puis de Budapest devraient avant tout appartenir aux supporters parisiens et à Paris. Il fut un temps où porter un maillot du PSG se méritait et, parfois, se défendait, y compris dans la capitale. Aujourd’hui, une forme d’hégémonie culturelle semble s’installer. Depuis son arrivée à Paris, QSI poursuit certes d’autres objectifs d’influence que la seule réussite sportive en France, avec des répercussions à l’échelle européenne.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La FFF autorise les Girondins à recruter en France
    La FFF autorise les Girondins à recruter en France
    information fournie par So Foot 01.06.2026 12:57 

    Gérard Lopez contraint au Made in France . Initialement privé de recrutement par la FIFA depuis le 27 mars pour trois mercatos depuis l’affaire Pedro Díaz, la FFF a décidé de prendre à contre-pied la décision de l’instance mondiale. L’instance du football français ... Lire la suite

  • Davide Ancelotti, ancien entraîneur de Botafogo, avant le match contre le Santos
    Football: Davide Ancelotti nouvel entraîneur de Lille jusqu'en 2028
    information fournie par Reuters 01.06.2026 12:55 

    L'Italien ‌Davide Ancelotti a été nommé lundi au poste ​d'entraîneur de Lille pour un contrat de deux ans, a annoncé le Losc, une semaine ​après l'annonce du départ de Bruno Genesio. "Davide est un grand ​professionnel, qui présente toutes ⁠les qualités et compétences ... Lire la suite

  • Davide Ancelloti devient officiellement l’entraîneur du LOSC
    Davide Ancelloti devient officiellement l’entraîneur du LOSC
    information fournie par So Foot 01.06.2026 12:47 

    Bem-vindo en Ligue 1, Don Ancelotti. C’était quasiment officiel mais le LOSC vient d’officialiser son nouvel entraîneur en la personne de Davide Ancelotti. L’Italien s’est engagé pour deux ans dans le Nord . Passé par le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich, Naples ... Lire la suite

  • L’Islande victime des nouvelles règles d’arbitrage
    L’Islande victime des nouvelles règles d’arbitrage
    information fournie par So Foot 01.06.2026 12:43 

    Le dindon de la farce. Pas qualifiée pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, l’Islande a disputé ce dimanche après-midi un match amical face au Japon . Battue sur le gong, la sélection islandaise a été victime des innovations et nouvelles règles arbitrales ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank