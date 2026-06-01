Non, le PSG n'est toujours pas exempt de toute critique

Le back-to-back est sportivement impressionnant, l’équipe construite par Luis Enrique suscite légitimement l’admiration mais a-t-on encore le droit d’émettre des réserves à l’égard du Paris Saint-Germain ? Oui, c'est même un devoir.

Si le football est l’opium du peuple, encore faut-il que la marchandise soit de qualité. Le PSG a clairement distribué la meilleure came depuis deux ans. Tout le monde est contraint de s’incliner devant les prestations d’une équipe portée par un destin commun, une forme renouvelée de football total, sans pour autant étouffer le génie de ses héros, à commencer par Khvicha Kvaratskhelia. Le plaisir ressenti par ses supporters, comme le frisson qui a parcouru la capitale, sont parfaitement légitimes – certainement pas les violences, évidemment – mais le PSG n’est pas un club comme les autres. Et le fait que le onze de Luis Enrique soit entré dans la légende du football européen ne lui confère pas un totem d’immunité. Le PSG demeure un sujet de débat en raison de sa place dans le football français, européen, et plus largement dans le pays.

Le club du peuple, avec ses droits et ses devoirs

Depuis samedi soir, la deuxième étoile a d’ailleurs presque pris les allures d’une fête nationale, y compris dans la généralisation à l’ensemble du territoire des débordements observés dans de nombreuses villes (souvent par pur opportunisme). Cinquante ans après l’épopée des Verts, qui avait entraîné dans son enthousiasme tout l’Hexagone, le PSG est devenu une forme d’équipe de France bis en Ligue des champions, il est vrai aussi en raison des défaillances des autres représentants de la Ligue 1. Beaucoup dénoncent le clubisme, on peut toutefois continuer à penser que les triomphes de Munich puis de Budapest devraient avant tout appartenir aux supporters parisiens et à Paris. Il fut un temps où porter un maillot du PSG se méritait et, parfois, se défendait, y compris dans la capitale. Aujourd’hui, une forme d’hégémonie culturelle semble s’installer. Depuis son arrivée à Paris, QSI poursuit certes d’autres objectifs d’influence que la seule réussite sportive en France, avec des répercussions à l’échelle européenne.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com