Non, la France n'a pas le plus gros réservoir de la planète football

La victoire des Bleus contre la Croatie dimanche a été marquée par la première sélection de Désiré Doué (19 ans) et par l’influence grandissante de Michael Olise (23 ans). Une soirée vivifiante qui a permis de rappeler l’immense qualité du vivier français. D’où notre sondage sur la réputation de la France en matière de formation. Vous avez été des milliers à voter – presque des millions, sans aucune exagération. Le résultat est net : vous êtes 56% à estimer que la France, malgré tous ses talents, ne dispose pas du meilleur réservoir du monde.

Un mach avec l’Argentine ou le Portugal ?

Tanguy voit l’Argentine et le Brésil au-dessus de la France, mais il oublie peut-être que la Seleção a joué avec Vanderson et Guilherme Arana vendredi dernier. L’Espagne et le Portugal ressortent aussi parmi les pays qui peuvent tenir la comparaison avec le réservoir des Bleus. « Le Portugal sort aussi beaucoup de joueurs , pointe Arlindorn . Toujours un peu peur quand on les joue. Heureusement leur sélectionneur a l’air encore plus mauvais que Deschamps. » …

