Non, l'appel de Sarina Wiegman n'était pas un spam
Sarina Wiegman est tombée sur la messagerie.
Quand le téléphone de Freya Godfrey a sonné, la milieu de terrain de London City, 20 ans, n’a tout simplement pas décroché. « Je suis quelqu’un de très prudent, si je n’ai pas votre numéro dans mes contacts, je ne réponds pas » , confie la joueuse dans un entretien publié ce mercredi sur The Guardian. « C’est tout simplement du spam », suppose-t-elle. Sauf que le “spam” en question, c’était Sarina Wiegman. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
