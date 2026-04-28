Non, Habib Beye n'est pas le père d'Himad Abdelli

On est loin d’une romance à l’italienne. Selon RMC Sport et L’Équipe, l’après-match entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice (1-1) a été marqué par une altercation verbale entre Habib Beye et Himad Abdelli . Le technicien olympien aurait reproché au milieu de terrain son implication dans la fin de match des Marseillais : « Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné » .

Une réprimande qui peut s’associer à la perte de balle de l’Algérien, quelques instants avant le penalty niçois. Un nouveau fait d’armes dans des débuts plus que difficiles pour le meneur de jeu de 26 ans.…

TC pour SOFOOT.com