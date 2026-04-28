Changement de cap pour Grégory Lorenzi

Passé du Finistère à la Côte d’Azur, Grégory Lorenzi va devoir refaire sa garde-robe la saison prochaine. Après dix ans passés au Stade brestois, le directeur sportif des Ty Zef devrait s’engager à l’OGC Nice , selon les informations de Foot Mercato et Nice-Matin.

Des sollicitations à foison

Arrivé à l’été 2016 , alors que Brest était encore en Ligue 2, le directeur sportif a construit petit à petit une dream team capable d’être le petit Poucet d’une campagne de Ligue des champions inoubliable pour les Rouge et Blanc.…

EM pour SOFOOT.com