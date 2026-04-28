Un joueur de Strasbourg change de nationalité

Le Mondial dans le viseur. International Espoir français depuis 2023 (13 sélections), Ismaël Doukouré verra bientôt la vie en orange. Le défenseur central de Strasbourg a en effet décidé de changer de nationalité sportive pour représenter la Côte d’Ivoire . Avec la Coupe du monde en ligne de mire. Comme le précise Sport News Africa, Emerse Faé, sélectionneur des Éléphants, a rencontré Doukouré mi-avril pour le convaincre.

Le joueur de 22 ans rejoint une liste de nouveaux venus, aux côtés de Martial Godo, Elye Wahi et potentiellement Yann Gboho. La Côte d’Ivoire est placée dans le groupe E, avec l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao.…

AB pour SOFOOT.com