Pour Rummenigge, le PSG n’existait pas avant le Qatar

Encore un qui n’a jamais vu jouer Amara Diané… Dans un entretien accordé à T-Online, Karl-Heinze Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich dont il était aussi le PDG, s’est livré à une analyse du Paris Saint-Germain avant la demi-finale de Ligue des champions entre les deux clubs. Et pour le dirigeant, le PSG doit tout à l’arrivée de Nasser al-Khelaïfi : « Qui était le Paris Saint-Germain avant que Qatar Sports Investments ne le rachète ? »

« Nasser, tu dois faire preuve de patience »

Visiblement personne, à lire celui qui se vante également d’avoir guidé son homologue qatari sur la bonne chemin: « Je m’en souviens encore : après avoir perdu contre nous en finale en 2020, Nasser était complètement abattu. Je lui avais dit à l’époque : « Nasser, tu dois faire preuve de patience. » Dans le football, rien n’est acquis. Tu dois gagner à la sueur de ton front, faire des transferts intelligents. Tout ne dépend pas de l’argent. Il faut qu’il y ait un esprit dans le vestiaire qui te donne ces trois à cinq pour cent supplémentaires pour remporter ce trophée. » Des « transferts intelligents » qui se sont résumés en un nom : Luis Enrique.…

AB pour SOFOOT.com