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Pour Rummenigge, le PSG n’existait pas avant le Qatar
information fournie par So Foot 28/04/2026 à 09:46

Pour Rummenigge, le PSG n’existait pas avant le Qatar

Pour Rummenigge, le PSG n’existait pas avant le Qatar

Encore un qui n’a jamais vu jouer Amara Diané… Dans un entretien accordé à T-Online, Karl-Heinze Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich dont il était aussi le PDG, s’est livré à une analyse du Paris Saint-Germain avant la demi-finale de Ligue des champions entre les deux clubs. Et pour le dirigeant, le PSG doit tout à l’arrivée de Nasser al-Khelaïfi : « Qui était le Paris Saint-Germain avant que Qatar Sports Investments ne le rachète ? »

« Nasser, tu dois faire preuve de patience »

Visiblement personne, à lire celui qui se vante également d’avoir guidé son homologue qatari sur la bonne chemin: « Je m’en souviens encore : après avoir perdu contre nous en finale en 2020, Nasser était complètement abattu. Je lui avais dit à l’époque : « Nasser, tu dois faire preuve de patience. » Dans le football, rien n’est acquis. Tu dois gagner à la sueur de ton front, faire des transferts intelligents. Tout ne dépend pas de l’argent. Il faut qu’il y ait un esprit dans le vestiaire qui te donne ces trois à cinq pour cent supplémentaires pour remporter ce trophée. » Des « transferts intelligents » qui se sont résumés en un nom : Luis Enrique.…

AB pour SOFOOT.com

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