Quand les arbitres italiens jouent à pierre-feuille-ciseaux

Ils ont le droit au puit ? Alors que l’enquête liée aux prétendus matchs truqués en Italie progresse, la Gazzetta dello Sport a donné quelques nouvelles concernant le fonctionnement arbitral transalpin. Ainsi, Pasquale De Meo, ancien arbitre assistant, explique qu’ une série de codes (ou jeux) avait été mise en place pour déterminer si une décision devait être révisée par la VAR . Parmi ces gestes, l’un des favoris des officiels était le pierre-feuille-ciseaux. Lorsque la VAR était appelée par l’arbitre de terrain, les personnes présentes dans le camion jouaient donc au chifoumi et, selon le résultat, révisaient ou non la décision .

Des choix visant à faire baisser les notes de certains arbitres

De quoi fausser le championnat mais également le compte-rendu des arbitres, qui voyaient leur note dégringoler sérieusement si leurs décisions n’étaient pas corrigées. Certains ont même été rétrogradés dans la hiérarchie en raison de ce fonctionnement . Pour rappel, ce scandale vise principalement Gianluca Rocchi, chargé de désigner les arbitres en Italie, accusé d’avoir arrangé plusieurs matchs de Serie A depuis près de deux ans.…

AB pour SOFOOT.com