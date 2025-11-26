Noël Le Graët ne s’en remet pas d’avoir été snobé par les commémorations du 13-Novembre

Où est passé le respect des anciens ?

Bientôt 3 ans après sa démission de la présidence de la Fédération Française de Football, après avoir été accusé de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët se fait discret, au point de se faire oublier. Après douze années de services au sein de la FFF, l’ancien président de l’En Avant Guingamp, qui a nommé Didier Deschamps en tant que sélectionneur en 2012, aura vécu tant de hauts que de bas. Dont cette soirée du 13 novembre 2015, qui reste encore dans nos mémoires.…

KM pour SOFOOT.com