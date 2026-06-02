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Noël Le Graët en a finalement à secouer de Zinédine Zidane
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 15:58

Noël Le Graët en a finalement à secouer de Zinédine Zidane

Noël Le Graët en a finalement à secouer de Zinédine Zidane

Il n’est jamais trop tard pour changer d’avis. Et cette fois-ci, contrairement à ses précédentes déclarations hors sol, l’ancien président de la FFF a gardé ses clashs, états d’âme et humeurs pour lui .

Dans un long entretien accordé à Ouest-France ce mardi, le Breton de 84 ans a été interrogé sur Zizou , fortement pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps après la Coupe du monde. « Si c’est lui (Zidane, NDLR) , ce ne sera une surprise pour personne. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire qu’il a signé. Je n’en sais rien. Ce qui est certain, c’est qu’un nom comme Zidane est impossible à cacher très longtemps » , a-t-il partagé.…

VM pour SOFOOT.com

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