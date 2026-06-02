Bologne tient son nouvel entraîneur
Les pensionnaires du stade Renato-Dall’Ara ont trouvé leur nouveau guide. Ce mardi, Bologne a annoncé l’arrivée de Domenico Tedesco, 40 ans, sur son banc. L’entraîneur originaire de Calabre a signé un contrat jusqu’en 2028. Il prend la suite de Vincenzo Italiano , et l’héritage s’annonce plutôt costaud : l’ancien coach avait offert au club son premier trophée depuis 27 ans, avec une victoire en Coupe d’Italie en 2025.
Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna ❤️💙 Benvenuto! 😊 Il comunicato: https://t.co/NIhisr7Zb1#WeAreOne pic.twitter.com/sZVcytLV88…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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