Thibaut Courtois investit dans un troisième club de foot

La vie comme une partie de Monopoly. Thibaut Courtois vient de signer un comeback dans son club formateur du KRC Genk . En effet, quinze ans après l’avoir quitté pour rejoindre Chelsea, le portier madrilène va investir dans le club belge, qui l’a d’ailleurs annoncé à travers un communiqué : « Par le biais de NXTPLAY, la plateforme d’investissement dans le sport, les médias et la technologie qu’il a cofondée, l’icône du club prend une participation minoritaire dans le KRC Genk » .

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Le géant belge a lui aussi réagi à cette nouvelle dans ce communiqué : « Cet investissement me donne vraiment l’impression de rentrer à la maison. Avec cet engagement, je veux aider le club à grandir et à renforcer ses ambitions sportives. Du Limbourg au sommet de l’Europe. » Sera-t-il aussi heureux lors d’une rencontre entre le Real Madrid et Genk ?…

EM pour SOFOOT.com