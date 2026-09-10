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Noa Lang était puni par Naples contre Arsenal
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 12:33
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Noa Lang était puni par Naples contre Arsenal

Noa Lang était puni par Naples contre Arsenal

Condamné à la tribune. Mercredi, le Napoli recevait Arsenal à domicile pour la première journée de la Ligue des champions (0-1). Les Partenopei auraient bien eu besoin de leur ailier néerlandais Noa Lang pour déstabiliser HJ la meilleure arrière-garde de la dernière édition de la Coupe aux grandes oreilles.…

MB pour SOFOOT.com

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