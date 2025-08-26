 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Niko Kovač prolonge son contrat à Dortmund
information fournie par So Foot 26/08/2025 à 13:00

Un entraîneur de Dortmund va-t-il enfin rester plus de deux ans en Rhénanie ?

À deux doigts de se faire embrouiller par le père de Jobe Bellingham après le match nul contre Sankt Pauli de ce week-end, l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovač, retrouve le sourire. Ce mardi, le technicien germano-croate a prolongé jusqu’en 2027. S’il réussit l’exploit de ne pas se faire limoger avant la fin de son contrat, il deviendra le premier coach à rester plus de deux ans sur le banc du BvB depuis Jürgen Klopp, parti en 2015.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
