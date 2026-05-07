Niklas Süle arrête le foot à l'âge de 30 ans

Le roc tire sa révérence. Le défenseur du Borussia Dortmund, Niklas Süle , a annoncé, dans un podcast, la fin de sa carrière professionnelle au 30 juin prochain. L’Allemand raccrochera les crampons après 13 ans au plus haut niveau et une carrière passée dans trois clubs : Hoffenheim, le Bayern Munich et donc le Borussia Dortmund.

Bourreau de Kylian Mbappé en demi-finale de Ligue des champions il y a deux ans grâce à un superbe sauvetage sur sa ligne, Süle a remporté une C1(en 2020 avec le Bayern), cinq Bundesliga ainsi qu’une Coupe du monde des clubs depuis ses débuts dans le monde professionnel en 2013.…

TC pour SOFOOT.com