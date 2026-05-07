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Fin de saison pour deux joueurs de l'OM
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 12:31

Fin de saison pour deux joueurs de l'OM

Fin de saison pour deux joueurs de l'OM

La gronde de la fin de saison, ce sera sans eux. Dans un communiqué, l’Olympique de Marseille a annoncé la fin de saison de deux de ses joueurs. Nayef Aguerd et Hamed Traoré ne porteront pas le maillot marseillais lors des deux dernières rencontres du championnat. « Le club a pris la décision d’autoriser Nayef Aguerd et Hamed Traoré à voyager dans le cadre de la poursuite de leur prise en charge médicale » , peut-on lire.

Communiqué médical de l'Olympique de Marseille.…

TC pour SOFOOT.com

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