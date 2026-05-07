Fin de saison pour deux joueurs de l'OM

La gronde de la fin de saison, ce sera sans eux. Dans un communiqué, l’Olympique de Marseille a annoncé la fin de saison de deux de ses joueurs. Nayef Aguerd et Hamed Traoré ne porteront pas le maillot marseillais lors des deux dernières rencontres du championnat. « Le club a pris la décision d’autoriser Nayef Aguerd et Hamed Traoré à voyager dans le cadre de la poursuite de leur prise en charge médicale » , peut-on lire.

Communiqué médical de l'Olympique de Marseille.…

TC pour SOFOOT.com