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La participation de l’Iran à la Coupe du monde est toujours incertaine
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 11:52

La participation de l’Iran à la Coupe du monde est toujours incertaine

La participation de l’Iran à la Coupe du monde est toujours incertaine

Peur sur le Mondial. La Coupe du monde commence dans un mois et la sélection iranienne ne sait toujours pas si elle sera présente pour l’évènement . Ce mercredi, le président de la Fédération iranienne, Mehdi Taj, a affirmé que l’Iran ne participerait pas si la FIFA ne pouvait pas garantir le respect des institutions iraniennes aux États-Unis , où la sélection sera basée et disputera ses trois matchs de la phase de groupes. Pour rappel, l’Iran sera confronté à la Nouvelle-Zélande, la Belgique et à l’Égypte.

Une rencontre avec Infantino

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, doit rencontrer Mehdi Taj dans les jours à venir afin de rassurer ce dernier. Les Persans estiment que l’instance du football mondial doit garantir les conditions d’accueil de la sélection, concernant le traitement réservé à la délégation, la sécurité et les visas .…

EM pour SOFOOT.com

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