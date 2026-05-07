 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral » : la presse allemande enrage
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 11:58

« Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral » : la presse allemande enrage

« Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral » : la presse allemande enrage

Les tours passent, les plaintes ne trépassent pas. La presse allemande blâme le corps arbitral au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions au détriment du Bayern.

Outre-Rhin, les médias sont dans l’incompréhension concernant les fautes de main de João Neves et de Nuno Mendes, non sanctionnées . « Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral » , lit-on à la Une de Bild , avant que l’ancien arbitre allemand Manuel Gräfe ne qualifie tout cela de « farce » . « Cette élimination est en partie due à la très mauvaise prestation de l’arbitre en première mi-temps », écrit Die Welt .…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les dégagements en touche de Safonov, une idée de génie de Luis Enrique ?
    Les dégagements en touche de Safonov, une idée de génie de Luis Enrique ?
    information fournie par So Foot 07.05.2026 13:06 

    Faire n’importe quoi sans faire n’importe quoi, quel coup de génie. Plusieurs supporters parisiens ont dû se demander quelle mouche avait piqué Matveï Safonov en voyant le gardien russe enchaîner les dégagements en touche lors la demi-finale retour de Ligue des ... Lire la suite

  • La technique inédite des supporters de Strasbourg pour perturber le Rayo
    La technique inédite des supporters de Strasbourg pour perturber le Rayo
    information fournie par So Foot 07.05.2026 12:58 

    Il n’est pas passé, le marchand de sable ? Les joueurs du Rayo Vallecano n’ont pas pu profiter d’un sommeil profond à la veille de leur demi-finale retour de Ligue Conférence contre Strasbourg. En effet, des supporters du RCSA ont lancé des feux d’artifice au pied ... Lire la suite

  • Youhou, la France fait partie des cinq grands championnats grâce au PSG !
    Youhou, la France fait partie des cinq grands championnats grâce au PSG !
    information fournie par So Foot 07.05.2026 12:50 

    Qui a dit que la Farmers League n’était pas dans les cinq grands championnats ? Hein, qui ? Grâce à la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, ce mercredi soir, la France aura un de ses représentants dans le dernier match de la ... Lire la suite

  • Fin de saison pour deux joueurs de l'OM
    Fin de saison pour deux joueurs de l'OM
    information fournie par So Foot 07.05.2026 12:31 

    La gronde de la fin de saison, ce sera sans eux. Dans un communiqué, l’Olympique de Marseille a annoncé la fin de saison de deux de ses joueurs. Nayef Aguerd et Hamed Traoré ne porteront pas le maillot marseillais lors des deux dernières rencontres du championnat. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank