« Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral » : la presse allemande enrage

Les tours passent, les plaintes ne trépassent pas. La presse allemande blâme le corps arbitral au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions au détriment du Bayern.

Outre-Rhin, les médias sont dans l’incompréhension concernant les fautes de main de João Neves et de Nuno Mendes, non sanctionnées . « Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral » , lit-on à la Une de Bild , avant que l’ancien arbitre allemand Manuel Gräfe ne qualifie tout cela de « farce » . « Cette élimination est en partie due à la très mauvaise prestation de l’arbitre en première mi-temps », écrit Die Welt .…

CT pour SOFOOT.com