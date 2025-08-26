Nicolas Pallois absent au moins deux mois
T’es où ? Pallois.
Arrivé à Reims cet été après d’innombrables chandelles envoyées dans le ciel de la Beaujoire, Nicolas Pallois doit déjà passer par l’infirmerie du club champenois. Le défenseur de 37 ans s’est blessé aux adducteurs ces derniers jours et pourrait louper au moins deux mois de compétition d’après L’Équipe .…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
